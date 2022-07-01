Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект о легализации капитала

За проголосовали 64 депутата, против — 8.



Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц».

За проголосовали 64 депутата, против — 8.

Накануне президент выступил в поддержку законопроекта об амнистии капиталов. Но то же время отметил, что если у депутатов есть сомнения, то они могут не принимать его.

Отметим, кабмин предлагает легализовать активы в любой форме, полученные до 2022 года. Законопроект распространяется на физические лица и капитал. Пороговая сумма — 100 миллионов сомов. Свыше этого оплачивается декларационный платеж в размере 1 миллиона сомов.



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