У президента Садыра Жапарова родился внук  

У президента родился внук.
Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбеков.
Теперь у главы государства есть две внучки и один внук.
Отметим, у президента четверо детей. Садыр Жапаров усыновил Рината — сына его родного брата Эркина, который погиб в автокатастрофе. После его смерти он забрал Рината в свою семью. Ему 25 лет, супруге Аяне — 22 года.
Сын Рустам женился в 2019 году, когда отец сидел в тюрьме. У него две дочери. Ринат женился в марте 2021 года. Аяна родила дочь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/238655/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!