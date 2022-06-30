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У президента Садыра Жапарова родился внук  

У президента родился внук.

Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбеков.

Теперь у главы государства есть две внучки и один внук. 

Отметим, у президента четверо детей. Садыр Жапаров усыновил Рината — сына его родного брата Эркина, который погиб в автокатастрофе. После его смерти он забрал Рината в свою семью. Ему 25 лет, супруге Аяне — 22 года.

Сын Рустам женился в 2019 году, когда отец сидел в тюрьме. У него две дочери. Ринат женился в марте 2021 года. Аяна родила дочь.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/238655/ 

           

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