У президента Садыра Жапарова родился внук

У президента родился внук.

Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбеков.

Теперь у главы государства есть две внучки и один внук.

Отметим, у президента четверо детей. Садыр Жапаров усыновил Рината — сына его родного брата Эркина, который погиб в автокатастрофе. После его смерти он забрал Рината в свою семью. Ему 25 лет, супруге Аяне — 22 года.

Сын Рустам женился в 2019 году, когда отец сидел в тюрьме. У него две дочери. Ринат женился в марте 2021 года. Аяна родила дочь.



Ссылка: https://24.kg/vlast/238655/