Смерть Марата Казакпаева. Суд прекратил уголовное дело в отношении политолога

По его словам, решение принято по согласованию с родственниками.

Первомайский районный суд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении политолога Марата Казакпаева по статье «Государственная измена» УК КР в связи с его смертью. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, решение принято по согласованию с родственниками.

Напомним, в апреле 2021 года ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщалось.

Марат Казакпаев скончался вследствие инсульта 10 июня в СИЗО ГКНБ.



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