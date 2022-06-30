Смерть Марата Казакпаева. Суд прекратил уголовное дело в отношении политолога

По его словам, решение принято по согласованию с родственниками.
Первомайский районный суд Бишкека прекратил уголовное дело в отношении политолога Марата Казакпаева по статье «Государственная измена» УК КР в связи с его смертью. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.
По его словам, решение принято по согласованию с родственниками.
Напомним, в апреле 2021 года ГКНБ распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену. Позже стало известно, что одним из задержанных является политолог Марат Казакпаев, второй — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. О периоде преступления и на какую страну работали задержанные, не сообщалось.
Марат Казакпаев скончался вследствие инсульта 10 июня в СИЗО ГКНБ.
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