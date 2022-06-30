В Республике Корея открылся Торговый дом Кыргызстана

Состоялось официальное открытие Торгового дома Кыргызской Республики в Республике Корея.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Торговый дом учрежден по инициативе посольства Кыргызской Республики в Республике Корея при содействии соотечественницы из Кыргызстана, президента компании NAG Grouр Гульшайыр Надырбековой. Женщина выразила намерение продвигать кыргызскую продукцию на корейском рынке.
На официальной церемонии открытия присутствовали посол Кыргызской Республики в Корее Аида Исмаилова, президент Корейской ассоциации импортеров (КОИМА) Бён Кван Ким, почетные консулы Кыргызстана в Республике Корея Ким Джон Гу и Ким Хосонг, а также граждане Кыргызстана и Кореи.
В своем выступлении на церемонии открытия Торгового дома Аида Исмаилова отметила важность наращивания торгово-экономического сотрудничества с Республикой Корея и выразила надежду на то, что в скором времени продукция из Кыргызстана будет реализовываться в крупных торговых центрах Кореи. Президент КОИМА Бён Кван Ким сказал, что корейские предприниматели высоко оценили качество кыргызской продукции и выразили заинтересованность в налаживании поставок органической продукции на корейский рынок.
В новом торговом доме выставлены органические продукты из Кыргызстана: войлочная продукция, натуральный мед, джемы и другие товары отечественных компаний, принимавших участие в международной выставке Import Goods Fair 2022.
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