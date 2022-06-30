Улукбек Маматаев: Ак калпак не все достойны носить

По его словам, не нужно политизировать национальные ценности.

Законодательная инициатива депутата Тазабека Икрамова обязать всех госслужащих носить Ак калпак не иначе как дикостью не назовешь. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился лидер политической партии "Ак Калпак" Улукбек Маматаев.

По его словам, не нужно политизировать национальные ценности.

"И хоть депутат предлагает всего лишь на всех официальных мероприятиях обязать чиновников носить Ак калпак, но даже это будет лишнее. Давайте не будем никого заставлять носить наш национальный головной убор. Начнем с того, что к Ак калпаку прилагаются дополнительные атрибуты: чапан, сапоги и камчы. Ну пусть тогда тот же Тазабек Икрамов на работу на коне ездит, раз он так переживает за духовность народа. Не нужно политизировать наши национальные ценности и тем более делать себе на этом рейтинг. Ак калпак – это часть нашей идеологии и он не должен навязываться. Да, мы должны защищать национальные ценности, но не таким же способом. К этому вопросу мы должны подходить системно и с идеологической точки зрения", - отметил Маматаев.

Лидер политической партии "Ак Калпак" убежден, что кыргызский национальный головной убор сами люди должны носить с гордостью.

"А для этого мы не должны навязывать силой Ак калпак. Да к тому же не все достойны носить его. Более того, я предлагаю, чтобы определенный вид Ак калпака присуждался как самая высокая награда. Тогда люди будут с гордостью носить наш головной убор, зная что его он заслужил", - добавил он.

Отметим, депутат Тазабек Икрамов опредложил, чтобы все госслужащие были обязаны носить Ак калпак во время официальных и торжественных мероприятий на государственном и областном уровнях. В настоящее время законопроект вынесен на общественное обсуждение.

URL: https://www.vb.kg/419927