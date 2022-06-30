Подвиг матери, которая носит своего 8-летнего ребенка на спине

Материнство одно из сложных и ответственных социальных функций женщины.

Матерям же детей с инвалидностью вдвойне тяжело, так как у них нет, практически, никакого личного времени. Она отказывается от работы, от своих увлечений, так как должна посвящать все свое время "особенному" чаду. Зачастую в таких случаях женщины подвергаются большому стрессу.

Лишь об одном мечтаю

Жазира (имена героев по просьбе матери изменены) мать 4-летнего Аргена, у которого смешанная форма ДЦП. Ребенок не ходит и не разговаривает. Она проживают в съёмной квартире в Караколе, муж находится на заработках в России. Жазира все свое время и средства тратит на выздоровление сына. До 3-х лет возила сына в детскую больницу, расположенную в столичном микрорайоне Джал. По словам матери, если медперсоналу не даешь денег, то нет должного ухода за ребенком. Далее женщина стала его возить в санаторий "Ак-Суу", где имеется радоновый источник. Жазира говорит, что в санатории нет хороших условий для лечения, не хватает специалистов, которые могли бы помочь деткам с ДЦП.

"Было бы хорошо, если давали больше дней для лечения. В одной комнате размещают 5-6 детей плюс мамы. Получаю за сына 8 тысяч сомов, мне как опекуну выплачивают 4900 сомов. Этой суммы не хватает не лечение, не говоря про все остальное. У меня только одна мечта, чтобы сын мог ходить, разговаривать и кушать", – говорит Жазира.

Пришлось отказаться от многого

Нургуль Ибрагимова, уроженка Баткенской области, до рождения дочери Айгерим работала учителем кыргызского языка. Малышка третий ребенок в семье. Из-за ее лечения семья переехала из Баткена в столицу, чтобы девочка могла получать лечение. У мужа нет стабильной работы. Семья не может позволить себе купить инвалидную коляску для Айгерим. Женщина носит 8-летнего ребенка на своей спине.

"Несмотря на все трудности, которые выпали на долю нашей семьи, я готова бороться за здоровье своей дочери", – говорит женщина.

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