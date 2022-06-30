Я не защищаю олигархов. Садыр Жапаров о легализации капиталов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша президент выступил в поддержку законопроекта об амнистии капиталов.

По словам Садыра Жапарова, законопроект направлен на увеличение доходов бюджета и создание новых рабочих мест.

«Среди вас есть те, кто критикует законопроект, говорит, что мы пытаемся легализовать деньги богатых и бывших чиновников. Да, у нас есть около 200 богатых людей, миллионеры и миллиардеры. Они строят предприятия, но деньги хранят в зарубежных банках. После октябрьских событий мы пытались вернуть их деньги, вернули от $2 миллиардов до 100 миллиардов сомов. Но еще достаточно остается денег за границей. Если мы их вернем в Кыргызстан, это будет выгодно нашим банкам, откроются новые рабочие места. Цель этого законопроекта — только в этом. Среди богатых людей нет моих родных. Такие законы и ранее принимались, но олигархи не поверили, так как документы были не доработаны и не защищали их. Мы хотим чтобы деньги не лежали в офшорах, в Кипре к примеру, а работали на нашу страну», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, кабмин предлагает легализовать активы в любой форме, полученные до 2022 года. Законопроект распространяется на физические лица и капитал. Пороговая сумма — 100 миллионов сомов. Свыше этого оплачивается декларационный платеж в размере 1 миллиона сомов.



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