"Дай Бог". Садыр Жапаров пообещал поднять зарплату всем госслужащим

По его словам, благодаря дополнительному источнику подняли заработную плату врачам, учителям и работникам культуры.

Не только налогами и таможенными поступлениями, но и решением проблем с "Кумтором" нашли дополнительный источник поступлений в бюджет страны. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил президент Садыр Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, благодаря дополнительному источнику подняли заработную плату врачам, учителям и работникам культуры.

"Дай Бог, с 1 августа этого года поднимем зарплату госслужащим во всех сферах, как и учителям. Всем госслужащим", - сказал президент.



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