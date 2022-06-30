У Гульнары Жамгырчиевой секретарем работала ее дочь? Ответ аппарата омбудсмена

В заявлении указывается, что ее вынуждают написать заявление об уходе из-за того, что в аппарате - "нетерпимый морально-психологический климат".
В комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривается заявление Гульнары Жамгырчиевой с просьбой досрочно прекратить ее полномочия заместителя омбудсмена.
В заявлении указывается, что ее вынуждают написать заявление об уходе из-за того, что в аппарате - "нетерпимый морально-психологический климат".
Исследование работы Жамгырчиевой показало, что ее дочь Диляна Молдокматова долгое время работала в качестве ее секретаря. И сейчас она указывает, что работает в аппарате омбудсмена.
В комментариях к фотографиям аккаунта Гульнара Жамгырчиева подтверждает, что это ее младшая дочь.
Kaktus.media обратился за комментарием в институт омбудсмена, и его глава Атыр Абдрахматова сообщила следующее: "Сейчас проверила информацию. Оказывается, после избрания Гульнары Жамгырчиевой заместителем омбудсмена в 2015 году ее дочь была устроена ее же секретарем и некоторое время получала доплату в качестве водителя. На данный момент она числится в аппарате омбудсмена и находится в декретном отпуске. К сожалению, это очередной конфликт интересов, будет служебное расследование".
URL: https://kaktus.media/462805
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!