У Гульнары Жамгырчиевой секретарем работала ее дочь? Ответ аппарата омбудсмена

В заявлении указывается, что ее вынуждают написать заявление об уходе из-за того, что в аппарате - "нетерпимый морально-психологический климат".

В комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассматривается заявление Гульнары Жамгырчиевой с просьбой досрочно прекратить ее полномочия заместителя омбудсмена.

В заявлении указывается, что ее вынуждают написать заявление об уходе из-за того, что в аппарате - "нетерпимый морально-психологический климат".



Исследование работы Жамгырчиевой показало, что ее дочь Диляна Молдокматова долгое время работала в качестве ее секретаря. И сейчас она указывает, что работает в аппарате омбудсмена.



В комментариях к фотографиям аккаунта Гульнара Жамгырчиева подтверждает, что это ее младшая дочь.

Kaktus.media обратился за комментарием в институт омбудсмена, и его глава Атыр Абдрахматова сообщила следующее: "Сейчас проверила информацию. Оказывается, после избрания Гульнары Жамгырчиевой заместителем омбудсмена в 2015 году ее дочь была устроена ее же секретарем и некоторое время получала доплату в качестве водителя. На данный момент она числится в аппарате омбудсмена и находится в декретном отпуске. К сожалению, это очередной конфликт интересов, будет служебное расследование".



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