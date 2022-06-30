Садыр Жапаров сказал, сколько в Кыргызстане олигархов и где их деньги

"Едут за границу и строят заводы и фабрики на миллионы", - сказал президент.

"Да, у нас есть более 200 олигархов в стране", - сказал президент Садыр Жапаров на заседании Жогорку Кенеша, комментируя законопроект о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц.

По его словам, в Кыргызстане, как и в других странах, тоже есть миллионеры и миллиардеры. Но они хранят деньги в зарубежных банках. "Едут за границу и строят заводы и фабрики на миллионы", - сказал президент.

Он добавил, что после октябрьских событий 2020 года удалось "по мере возможности" взыскать около $10 млн в доход государства. Однако, отметил Жапаров, еще много денег "прячут" за рубежом.

"Если они эти деньги положат в наши банки на основании этого закона, легализуют, наши банки получат прибыль. Если откроют заводы у нас, то будут рабочие места и налоги будут идти нам. Вот вся цель этого закона", - заметил Жапаров.

Отметим, недавно депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели скандальный законопроект о добровольной легализации и амнистии активов физических лиц. Законопроект призван привлечь в легальный экономический оборот имущество и доходы, гарантируя неприкосновенность добровольно задекларированных активов и их владельцев, соблюдая тайну декларирования.

Проект закона был раскритикован. Эксперты считают, что документом пытаются скрыть данные об имуществе чиновников.



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