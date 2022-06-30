ГНС изъяла более 13 тысяч пачек сигарет без акцизных марок

По предварительным данным, изъятая продукция завезена на территорию страны контрабандным путем.
Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдовых мероприятий совместно с сотрудниками прокуратуры на территории рынков в Бишкеке, Джалал-Абаде и Таласе выявили торговые точки, реализующие контрафактные сигареты. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
Было изъято 13 тысяч 573 пачки сигарет без акцизных марок зарубежного производства (Keno, Fast, Manchester, Mond, Oris, Prezident, Capital). По предварительным данным, изъятая продукция завезена на территорию страны контрабандным путем.
В отношении предпринимателей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.
Налоговая служба призывает предпринимателей, реализующих сигаретную продукцию, воздержаться от приобретения с целью дальнейшей реализации табачных изделий без акцизных марок.
Граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет, а также алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными акцизными марками просят обращаться в местный налоговый орган, или звонить по номерам: 116 или 0(312)66-39-25.
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