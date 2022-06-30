В Бишкеке торжественно встретили первый рейс из Даламана

Бишкек, "Саясат. kg". Открылся первый чартерный рейс из Даламана в Бишкек.
В Международном аэропорту «Манас» 29 июня 2022 года торжественно встретили первый чартерный рейс по маршруту Даламан-Бишкек-Даламан. По традиции воздушное судно встретили водяной аркой.
Первым рейсом в Бишкек прилетели 63 пассажира, а в Даламан улетели 178.
В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Алмаз Тургунбаев, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете министров КР Айбек Байышбаев, заместитель председателя правления по проворству ОАО «МАМ» Расул Мамашов, Председатель Правления-Генеральный директор Roxiana Travel Company Tavfikbek Azizov, советник министра туризма Турции Ahmet Hamdi и др.
Рейс по маршруту Даламан-Бишкек-Даламан будет выполнять авиакомпания «Пегасус» 1 раз в неделю (по средам).
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