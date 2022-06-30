В июле кыргызстанцев ждут длинные выходные

ДУМК объявил дату Курман айта.
Напомним, ДУМК объявил дату Курман айта. Он пройдет в субботу, 9 июля.
Согласно Трудовому кодексу, если праздничный день выпадает на выходной, следующий за ними понедельник является выходным. Но только для граждан, работающих по пятидневному рабочему графику.
Таким образом, понедельник, 11 июля, будет нерабочим днем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238593/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!