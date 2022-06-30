В июле кыргызстанцев ждут длинные выходные

ДУМК объявил дату Курман айта.

Напомним, ДУМК объявил дату Курман айта. Он пройдет в субботу, 9 июля.

Согласно Трудовому кодексу, если праздничный день выпадает на выходной, следующий за ними понедельник является выходным. Но только для граждан, работающих по пятидневному рабочему графику.

Таким образом, понедельник, 11 июля, будет нерабочим днем.



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