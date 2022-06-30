Дело Камиля Рузиева. Судебное разбирательство началось заново

Суд по делу правозащитника Камиля Рузиева после полуторагодичного перерыва начался заново.
Об этом он сообщил 24.kg.
По его словам, процесс проходит в Каракольском городском суде. Дело передали в начале 2021 года, но слушания постоянно откладывались. Сменилось пять судей. Вчера процесс начался с зачитывания обвинения.
«Не помогли жалобы президенту, генеральному прокурору и председателю ВС КР. Процесс возобновили. Следующее заседание назначено на 28 июля. Будут приглашены свидетели. Я намерен заявить, что суд обязан принять во внимание рекомендации Комитета ООН по защите прав человека. В заключении говорится, чтобы с меня сняли все обвинения и прекратили уголовное преследование. Там также указано. что показания мои получены под пытками», — сказал он.
Каракольский суд возобновил слушания по делу Камиля Рузиева в феврале. Он вину не признает и считает, что материалы дела сфабриковали. Его адвокаты добавили: ни одного весомого доказательства обвинение не представило.
Сотрудники ГКНБ задержали правозащитника 30 мая 2020 года в Караколе. Суд отпустил его под домашний арест.
Камиль Рузиев известен как юрист, помогающий жертвам милицейских пыток, а также информирует о нарушениях законодательства силовиками. Активисты считают уголовное преследование местью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238562/
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