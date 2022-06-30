В городе Ош мужчина похитил маленькую девочку и домогался ее. Суд вынес решение

Ошский городской суд приговорил к трем годам пробационного надзора мужчину, обвиняемого в похищении и насильственных действиях сексуального характера в отношении трехлетней девочки.
Об этом указывается в решении областного суда.
Прокуратура обжаловала приговор первой инстанции и просила вынести решение о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Ошский областной суд частично удовлетворил ходатайство.
По версии следствия, мужчина обманул девочку, сказав, что купит витамины, сел вместе с ней в такси и похитил ее.
«Кроме того, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, затащил девочку в кусты кукурузы, положил на землю и стал целовать. Когда ребенок заплакал, он ушел. Мать потерпевшей в суде отказалась от поддержания обвинения. Женщина рассказала, что в день, когда все произошло, она вышла во двор, но не нашла дочь. Затем поиски продолжились вместе с милицией. Люди, нашедшие девочку в кустах, привели ее к себе домой, сфотографировали, затем распространили фото в интернете. Мама пострадавшей сообщила, что сексуального насилия не было и она не имеет претензий к обвиняемому», — указывается в приговоре.
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