Бишкекчане могут остаться без обещанного? Мэрии не хватает средств

Мэрия до сих пор не утвердила положение о порядке реализации проектов гражданских инициатив, хотя деньги на них в бюджет уже заложили.

Об этом стало известно на сессии Бишкекского городского кенеша.

Гражданские инициативы - это возможность для горожан улучшить свою улицу, квартал, общественные пространства, получив финансирование с городского бюджета: повесить дополнительный фонарь на улице, поставить скамейку, детскую песочницу, установить пандус в подъезде, посадить цветы и деревья, проложить небольшой арык, разбить небольшой скверик. Контролируют реализацию этих инициатив депутаты БГК.

Депутат Максат Алымбеков напомнил, что до 2022 года заложенные в бюджете средства осваивали на основании временного положения мэрии. но сейчас нет и его.

"Постоянно говорите, что хотите внести документ. Но давайте пока утвердим хотя бы это временное положение. Ведь город ждет. Потом перед нами встанет вопрос расходования этих средств", - сказал он.

Депутат Сайдахмат Исмаилов отметил, что нужно успеть реализовать все проекты пока тепло, потому что потом не получится и средства останутся неосвоенными.

На что мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров заявил, что есть более первоочередные вопросы.

По его словам, мэрии нужно будет найти дополнительные средства на строительство школ.

"По поручению президента в столице строят 15 школ и пять детских садов. На это планировали выделить 2,5 млрд сомов из республиканского бюджета. Но, скорее всего, эту сумму в полном объеме не выделят, и городу надо будет найти около 700 млн сомов на завершение объектов образования", - сообщил он.

Председатель БГК Куванычбек Конгантиев отметил, что им неясно, будут выделены деньги на реализацию гражданских инициатив или нет.

"Они заложены в бюджете. Кто будет отвечать за их неосвоение? Кроме того, каждая партия во время предвыборной кампании давала обещания горожанам. Как их выполнять? Депутаты, избиратели постоянно спрашивают. Если нет денег, так и скажите. Если надо найти деньги, значит, будем пересматривать статьи бюджета", - заключил он.



URL: https://kaktus.media/462734