Избиение школьницы в Сузаке. Дело завершено

Досудебное разбирательство по избиению семиклассницы школы №1 села Сафаровка Сузакского района прекращено.
Информацию об этом подтвердили Kaktus.media в УВД Джалал-Абадской области.
По данным УВД, дело прекращено в связи с примирением сторон. Мать школьницы написала встречное заявление об отказе от претензии к учительнице Мээримгул Эргешбаевой.
По результатам медицинской экспертизы семиклассница получила легкий вред здоровью. Но правозащитники утверждали, что вред здоровью нанесен достаточно большой.
Напомним, 25 мая в Сети появилось видео избиения ученицы учительницей в школе №1 села Сафаровка Сузакского района Джалал-Абадской области. На записи видно, что между ними произошел конфликт, затем после словесной перепалки женщина стала бить девочку. В МОиН создали комиссию по инциденту. Также сообщалось, что учительница уволилась. Однако затем ее восстановили на работе.
У ребенка зафиксированы черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей. Сначала мать избитой семиклассницы написала отказ от претензий, но когда увидела видео, где ее дочь избивают, отозвала отказ и попросила принять меры в отношении учительницы. Теперь же она отказалась вновь.
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