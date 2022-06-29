ГКНБ: По факту незаконной продажи битума задержан начальник битумной ямы ДЭП №38 Министерства транспорта КР

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

27 июня 2022 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по ст.210, ч.4 (Присвоение или растрата вверенного имущества) УК КР сотрудниками ГКНБ КР с поличным при получении денежных средств в сумме 60000 (шестьдесят тысяч) сомов за незаконную продажу нефтяного продукта задержан начальник битумной ямы ДЭП №38 Министерства транспорта КР А.Т.Т., который в целях личного обогащения на постоянной основе продавал битум, находящийся на балансе государства.

Так, 27 июня 2022 года в ГКНБ КР с заявлением обратился гражданин КР Т.И.Д., житель г.Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области с просьбой принять меры в отношении сотрудников ДЭП №38 г.Таш-Кумыр Министерства транспорта КР, которые незаконно продают битум, находящийся на балансе государства. На момент обращения А.Т.Т. обещал Т.И.Д. реализовать 1 тонну битума за 60 000 сомов.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.