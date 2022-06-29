Он с негодованием отметил, что получает всего зарплату в размере 10 тысяч сомов и потерял почти половину своего оклада.
В редакцию vb.kg обратился водитель скорой медицинской помощи, который попросил пока не указывать его имени. По его словам, он вез больного в больницу и его оштрафовали. В тот день мужчина не включил мигалку и проезжал около камеры видеофиксации нарушений ПДД в столице. Через некоторое время ему пришел штраф на сумму 3000 сомов.
Он с негодованием отметил, что получает всего зарплату в размере 10 тысяч сомов и потерял почти половину своего оклада.
"Честно от таких штрафов нет желания работать, ведь мы работаем для того, чтобы предоставить первую медицинскую помощь людям, а нас штрафуют на крупную сумму", - говорит мужчина.
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