Депутат БГК лоббирует отмену моратория на установку киосков, его не поддержали

В итоге мораторий продлили без дальнейшего обсуждения.

Депутат БГК Казыбек Эргешов предложил на сессии снять мораторий на установку киосков и рекламных щитов на центральных улицах.

По его словам, гораздо эффективнее будет принять положение, детализировать условия по предоставлению участков.

«По статистике, от маленьких магазинчиков поступает больше денег. Если отменим мораторий, это же не значит, что все побегут устанавливать киоски. Надо прописать положение — больше выгоды будет. А мораторий пусть будет на территории возле школьных, дошкольных учреждений. Сейчас возле них много киосков, где продают газированные, спиртные напитки, сигареты», — сказал он.

Но предложение Казыбека Эргешова не поддержали. В итоге мораторий продлили без дальнейшего обсуждения.

Напомним, этот вопрос поднимали на прошлой сессии. Но депутаты не смогли прийти к единому мнению по сокращению количества улиц, на которые распространяется мораторий, и отправили документ на доработку.



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