Гибель Игоря Якунина. Уголовное дело в отношении руководства детдома возобновят

На заседании выяснилось, что старший следователь следственной службы ГУВД Чуйской области Акунбеков допустил грубейшие нарушения.

Свердловский районный суд Бишкека признал незаконным и необоснованным прекращение уголовного дела в отношении директора Военно-Антоновского детского дома Аскара Масылова и помощника воспитателя Умут Асаналиевой по факту гибели воспитанника Игоря Якунина. Об этом 24.kg сообщил его бывший наставник Петр Абраменко.

«Жалоба адвоката Кубанычбека Туманова на прекращение уголовного дела по статье «Халатность» в отношении директора Военно-Антоновского детского дома Аскара Масылова и помощника воспитателя Умут Асаналиевой рассмотрена накануне судьей Айзадой Исаевой.

На заседании выяснилось, что старший следователь следственной службы ГУВД Чуйской области Акунбеков допустил грубейшие нарушения.

Расследование велось без потерпевшего и его адвоката, в одностороннем порядке. Не обеспечена состязательность сторон. Следователь не признал брата погибшего Богдана Якунина потерпевшим по этому делу, хотя по основному делу его признали потерпевшим», — говорит Петр Абраменко.

По его словам, в суде выяснилось, что старший следователь следственной службы ГУВД Чуйской области не разбирается в понятии «халатность».

«При вынесении постановления о прекращении уголовного дела прокуроры Чуйской областной прокуратуры и Генеральной прокуратуры невнимательно ознакомились с материалами уголовного дела, ограничившись дежурными отписками о том, что не нашли нарушений. На сегодня уголовное дело в отношении директора Военно-Антоновского детского дома Аскара Масылова и помощника воспитателя Умут Асаналиевой находится в Генпрокуратуре», — отметил собеседник.



Игорь Якунин погиб 1 июня 2021 года. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к главе государства с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата.

Спустя время о случившемся забыли. Как выяснилось, до суда дошло только одно уголовное дело в отношении воспитанника, избившего Игоря, по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Хулиганство» УК КР. Дело в отношении администрации Военно-Антоновского детского дома по статье «Халатность» прекратили.

В интервью 24.kg бывший наставник Игоря Петр Абраменко рассказал о допущенных нарушениях, затянувшемся судебном процессе и опасениях, что дело и вовсе могут спустить на тормозах.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/238476/