Муж отобрал детей. Женщина, пытавшаяся спрыгнуть с Сулайман-Тоо, назвала причину

25 июня в Оше на горе Сулайман-Тоо женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Однако спасатели смогли спасти 27-летнюю Айгерим Эмильбек кызы.

Накануне она рассказала на пресс-конференции, почему пошла на такой шаг. По словам Айгерим, муж часто избивал ее. В итоге она решила развестись с ним.

"В 2014 году я вышла замуж. За 9 лет брака у нас родились четверо детей: две девочки и два сына. Самой старшей 7 лет. Когда мы разводились, самому младшему сыну было 1,2 года. Муж меня часто избивал, я несколько раз попадала в реанимацию после побоев. Я вышла замуж в 17 лет за человека, который старше меня на 10 лет. Раньше обращалась за помощью в правоохранительные органы, но они мне не помогали. Он бил меня на глазах у детей", - вспоминает женщина.

Эмильбек кызы утверждает, что зимой уже пыталась покончить жизнь самоубийством по той же причине. "Я тогда 14 часов пролежала в коме. Эта ситуация поставила точку в наших отношениях. Когда я пришла в себя, мой муж сразу же потащил меня домой. Сказал, что дома ребенок плачет. Я ему сказала, что не могу жить больше с ним. Тогда он отобрал всех моих детей и выгнал из дома", - утверждает она.

После этого между супругами начались судебные тяжбы. Эдильбек кызы не могла навещать детей, суд обязал ее платить алименты.

"Муж работает таможенником на КПП "Достук". Он отобрал у меня ребенка в январе, когда я кормила грудью. С тех пор я не видела своих детей. Я все ждала справедливое решение суда. Я могу лишь издалека наблюдать за ними, когда они выходят с учебы. Дочка попросила меня не приходить. Она пересказывает мне слова своего отца. Как оказалось, он им угрожает, что увезет их далеко. Кроме того, муж заставил меня платить алименты с помощью суда. Я только попросила о возможности навещать своих детей", - рассказала женщина.



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