В Минсельхозе уверяют, что проблем с подачей поливной воды нет

В этом году проблем с подачей поливной воды нет.
Об этом на пресс-конференции заявил директор службы водных ресурсов при Минсельхозе Алмаз Сокеев.
По его словам, подготовка к поливным работам началась еще с ноября прошлого года, а в этом году она уже завершилась.
"Нам выделили на эти цели деньги, со стороны Министерства финансов нет задержек. Да, наши водные каналы старые, они построены еще с 90-х годов, однако мы ежегодно их реабилитируем, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Так, например, из выделенных средств – более 1 млрд сомов - сумма уже освоена на восстановительный ремонт", - сообщил Сокеев.
Напомним, 27 июня у Дома правительства прошел митинг фермеров, которые жаловались на недостаток поливной воды и ее несправедливое распределение.
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