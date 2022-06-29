В Минсельхозе уверяют, что проблем с подачей поливной воды нет

В этом году проблем с подачей поливной воды нет.

Об этом на пресс-конференции заявил директор службы водных ресурсов при Минсельхозе Алмаз Сокеев.

По его словам, подготовка к поливным работам началась еще с ноября прошлого года, а в этом году она уже завершилась.

"Нам выделили на эти цели деньги, со стороны Министерства финансов нет задержек. Да, наши водные каналы старые, они построены еще с 90-х годов, однако мы ежегодно их реабилитируем, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Так, например, из выделенных средств – более 1 млрд сомов - сумма уже освоена на восстановительный ремонт", - сообщил Сокеев.

Напомним, 27 июня у Дома правительства прошел митинг фермеров, которые жаловались на недостаток поливной воды и ее несправедливое распределение.



URL: https://kaktus.media/462717