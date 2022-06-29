ГКНБ: Двое жителей Нарынской области отреклись от идеологии РЭТ «Йакын Инкар»

Бишкек, "Саясат. kg". ГКНБ КР продолжается непрерывная работа по предупреждению и пресечению незаконной экстремисткой и террористической деятельности.

В целях предупреждения и пресечения деятельности религиозно-экстремистских и международных террористических организаций, УГКНБ КР по Нарынской области были проведены разъяснительно-профилактические мероприятия на территории Нарынского и Ат-Башинского районов.

Так, установлено, что граждане КР, «Т.Ж.Ж.» и «М.Т.К.» пропагандировали радикальные идеи РЭТ «Йакын Инкар» среди местного населения, также вовлекали новых членов в местные структуры течения «Йакын Инкар».

В связи с этим, органами национальной безопасности, совместно с местными жителями была проведена разъяснительно-профилактическая беседа, в результате чего, вышеуказанные лица осознанно и добровольно отреклись от своих противоправных действий, указав об ошибочности и пагубности экстремистских организаций и течений.

ГКНБ КР продолжается непрерывная работа по предупреждению и пресечению незаконной экстремисткой и террористической деятельности.