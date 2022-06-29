16–летнеий Аманжол чудом остался жив после удара молнии

С Аманжолом мы встретились в Бишкекской больнице скорой медицинской помощи, куда его из кеминской привезли родители.

16–летнему Аманжолу повезло: он чудом остался жив после полученного удара молнии. За несколько дней до случившегося с юношей при таких же обстоятельствах в Токмаке погибла 13–летняя школьница, двое ее спутников оказались в отделении реанимации Токмакской территориальной больницы.

С Аманжолом мы встретились в Бишкекской больнице скорой медицинской помощи, куда его из кеминской привезли родители.

- Когда разразилась гроза, я в поле пас коров верхом на лошади, увлекся игрой в смартфоне и особенно не обращал внимания на грозу. Не впервой! Честно сказать, до случившегося я особо и не задумывался над тем, что во время грозы человек на возвышении - цель "снайпера–молнии", а уж тем более с мобильником, - рассказывает Аманжол. - Все произошло в мгновенье ока. Огромная молния пронзила небо, а потом, видимо, и меня. После этого ничего не помню. В сознание пришел уже в больнице.

Родители юноши словно почувствовали беду, тем более, что сын не отвечал на звонки, помчались в поле. И увидели жуткую картину: сын и лошадь лежали на земле. В бессознательном состоянии, с ожогами они привезли сына в кеминскую больницу.

Лошадь, на которой сидел Аманжол, убило тем самым мощным электрическим разрядом, который прошел через тело всадника. По словам врачей, парень, можно сказать, побывал на том свете. Молния ударила в цепочку на шее юноши, и ток очень высокого напряжения прошел через грудную клетку, живот и вышел через левую ногу, намертво сразив лошадь и оставив смертельно опасный след от ожога на теле Аманжола.

- Фактически попадание молнии является мощным ударом тока и в медицине классифицируется как электротравма, - говорит заведующая ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи Кондоолот Сарбанова. - Известно, что наиболее распространенная причина смерти после удара молнии - остановка сердца, нередко случается и паралич, возникают проблемы со слухом и зрением. Но у Аманжола, слава богу, после перенесенной травмы нет серьезных последствий. Электрокардиограмма не выявила нарушений ритма сердца, которые обычно наблюдаются при электротравме.

- Самочувствие моего больного, хотя его уже так и назвать нельзя, удовлетворительное. Но поначалу трудно было дать такой оптимистический прогноз. В моей практике - это первый пациент, чудом выживший после такого сильного поражения молнией. Обычно такие ЧП заканчиваются трагедией, - сказал лечащий врач юноши Куанычбек Бейшебаев.

Но комбустиологи опасались развития осложнений в месте полученного ожога. Поэтому привезли Аманжола на консультацию к заведующему отделением сосудистой хирургии Национального госпиталя Талайбеку Байсекееву.

- В области шеи проходят жизненно важные сосуды - сонная артерия, яремная вена, и попади молния в них, то парень погиб бы на месте. Удар пришелся в цепочку, и, судя по полученной травме, прошел в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Ожоговую рану отделяло от главной артерии в этой области не более трех миллиметров, - пояснил наш известный сосудистый хирург Байсекеев.

Они–то и спасли парню жизнь. При этой молниеносной атаке, выходит, он мог умереть дважды - от мощного электрического разряда и повреждения сонной артерии. Причем в обоих случаях практически мгновенно. Аманжол остался жив и даже, как заверили врачи, здоров. Вот и не верь после этого в разные приметы. Кстати, имя Аманжол имеет прямо жизнеутверждающий смысл - дорога спасения.

Аманжол по–прежнему не расстается с мобильным телефоном. Но теперь он узнал, что пользоваться им в грозу - смертельно опасная игра.

Пережить непогоду и не пострадать

- Чтобы не пострадать во время грозы, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Молния, которую каждый из нас видел во время грозы, рассекает небо на доли секунды, но даже их может быть достаточно, чтобы случилось непоправимое, - сказал в интервью "ВБ" начальник кафедры исследований в области гражданской защиты центра подготовки и переподготовки специалистов МЧС Дастан АБДРАЕВ.

- Если начинается гроза, то в первую очередь всем необходимо зайти в дом и закрыть окна, двери, дымоходы. И самое главное - не подходите к окнам и не выходите на балкон или крышу Нужно также выключить электронную технику и мобильные телефоны. Даже если прохладно, не растапливайте печь, потому что дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Не прикасайтесь к мокрым и железным поверхностям, а также розеткам и электрической технике, даже в помещении они могут представлять опасность!

Мы настоятельно рекомендуем уточнять прогноз погоды перед поездкой на природу. Чтобы обезопасить себя от встречи с близкой грозой, нужно определить примерное расстояние до грозового фронта. Это можно сделать по времени от вспышки молнии до раската грома. Скорость звука примерно 300–400 метров в секунду. Если гром прогремел спустя 3 секунды после молнии, то значит гроза примерно в километре от вас.

Если вас застала гроза в поле, на пастбище, в лесу, то снимите с себя украшения или другие металлические вещи, а также вытащите все из карманов - мобильные телефоны, ключи, спрячьте и отойдите метров на 20, поскольку они могут притянуть удар молнии.

Важно помнить, что молнии любят воду и высокую влажность. Поэтому, если гроза застала вас на берегу озера, реки или другого водоема, немедленно выходите из воды и отходите от нее на максимальное расстояние - не менее 100 метров.

Высокие деревья защитят от дождя, но именно в них чаще всего попадают молнии. Дубы и тополя - не лучшие защитники в данной ситуации. Именно поэтому во время грозы в лесу надо прятаться только под низкими деревьями или даже кустами. Но и прятаться нужно правильно: переждать гром и молнию в позе эмбриона, то есть закрыть голову руками и опустить ее на согнутые в коленях ноги.

Ситуация, когда вы оказались в поле во время грозы, является одной из самых опасных (наравне с нахождением в воде), потому что посреди чистого поля для молнии вы единственный ориентир. Найдите сухую низину, например, яму или канаву, и сядьте как можно ниже, в позу эмбриона. Ни в коем случае нельзя бежать, стоять, идти.

Если гроза застала вас во время поездки на машине, лучшим решением будет остановить автомобиль и опустить антенну. После этого забирайтесь внутрь, отключайте всю электронику. В случае попадания молнии средство передвижения примет весь удар на себя. А вот с мопедов, мотоциклов, велосипедов надо слезть и отойти от них метров на 30.

Главную опасность в городе могут представлять шаткие конструкции - рекламные щиты, столбы и деревья. Поэтому под ними, а также на остановках общественного транспорта лучше не прятаться при сильном ветре или в грозу. Зайдите в ближайший магазин, кафе и переждите непогоду там.

Если же человек все–таки пострадал, то как можно быстрее доставьте его в ближайшую больницу.





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