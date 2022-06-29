В России 985 кыргызстанских мигрантов находятся за решеткой. Большинство из-за наркотиков

Об этом 28 июня на заседании фракции «Ыйман Нуру» в Жогорку Кенеше сообщил руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков.

По его словам, 30% кыргызстанцев были задержаны из-за наркотиков.

«Мы начали изучать этот вопрос. В связи с войной в Украине сократились рабочие места, граждане остались без работы. В социальных сетях они наткнулись на рекламу, касающиеся легкого заработка.

Во-вторых, нашим гражданам не хватает информации. Одни знают, что будут перевозить наркотики, другие не знают. Большинство обратившихся говорят: «Нам сказали будем работать курьерами, но мы не знали, что речь про наркотики», - сказал Аскат Азарбеков.

По его словам, по итогам 2021 года в России насчитывалось 1 млн 63 тысячи кыргызстанских мигрантов. Он предложил открыть представительства омбудсмена в тех регионах, где живет много наших мигрантов. «Это позволило бы нам оказывать помощь нашим гражданам», - сказал он.

Источник: reporter.kg, gezitter.org