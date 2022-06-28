Депутат: Работающие в России кыргызы жалуются на плохую работу посольства

Депутат Динара Ашимова отметила, что работающие в России кыргызы жалуются на плохую работу посольства.
Об этом народная избранница сообщила на заседании фракции «Ыйман Нуру».
«Мы получили от вас только формальный ответ. Недавно побывала в России и встречалась с гражданами Кыргызстана. Все они жалуются на кыргызское посольство. Звонишь им – не отвечают. Меня попросили попробовать дозвониться – были короткие гудки», - сказала депутат.
По ее слова, когда приземляется самолет, российская сторона почему-то задерживают прибывших из Кыргызстана два часа, без причины. Даже не объяснили, почему.
«Звоним в посольство – короткие гудки. Вот так вы работаете, так работают ваши сотрудники. Не нужно из защищать», - сказала Ашимова, обращаясь к заместителю министра иностранных дел Азизбеку Мадмарову.
Некоторые граждане, которые присутствовали на заседании фракции, отметили, что посольство Кыргызстана в России работает плохо, на улицах полно кыргызов, которые стали бездомными.
Также они отметили, что в случае утери паспорта или других документов, сотрудники посольства почему-то начинают требовать предъявить различные документы.
Источник: koom.press, gezitter.org
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