Депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев ответил директорам школ Бишкека.
Он написал пост в Facebook, где сказал о том, что только в этом году повысили им зарплату, а до этого 20 лет "они пили кровь народа".
"Уважаемые директора, сначала посмотрите на себя в зеркало и потом обращайтесь ко мне. Не у всех, но у многих из вас дорогие машины, дома. И где вы взяли квартиры за рубежом?" - обратился он.
Отметим, ранее 50 директоров столичных школ потребовали оштрафовать депутата Жогорку Кенеша Балбака Тулобаева на миллиард сомов и привлечь его к уголовной ответственности за высказывание о якобы полученных директорами школ Бишкека взятках на $20 млн. При этом депутат подчеркнул, что его слова адресованы не учителям, а директорам школ.
"Вы относитесь к школам как к своей собственности. Не стесняясь открыли самсышную. Сколько родителей пришли и заявили о взятках! Просил их написать заявление, пожалели они своих детей", - заметил он.
Также Тулобаев добавил, что жалеет о том, что мало поработал на той должности, и считает, что нужно проверить имущество директоров школ.
"Обращаюсь ко всем родителям. Не бойтесь, запишите и отправьте мне. Пришло время с ними бороться. Все проверим, из-за них система образования в плохом состоянии. Пусть кабмин возьмет на себя городское образование, а город пусть следит за своим хозяйством", - заключил он.
"Сначала посмотрите на себя в зеркало". Балбак Тулобаев ответил директорам школ Бишкека
Напомним, ранее Балбак Тулобаев временно занимал должность мэра Бишкека.
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