Дом культуры в Чолпон-Ате передали ресторану "Барашек", книги хранятся на автовокзале

"Если их не охранять и не установить камеры видеонаблюдения, мы можем их потерять", - сказала Аманова.

Дом культуры в Чолпон-Ате передали ресторану "Барашек". Об этом 28 июня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщила заместитель министры культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Аманова.

По ее словам, здание Иссык-Кульского государственного историко-культурного музея-заповедника и Иссык-Кульская районная централизованная библиотека, расположенные в Чолпон-Ате и находящиеся в ведении министерства, - в плачевном состоянии.

Аманова рассказала, что постановлением парламента в 2020 году акимиату Иссык-Кульского района было поручено передать 6,5 тыс. петроглифов, расположенных на территории площадью 42 га от села Сары-Камыш до Чолпон-Аты, в состав музея-заповедника, но это не было сделано. Замминистра отметила, что часть петроглифов относятся к периоду палеолита, другие - от каменного века до Средневековья.

"Если их не охранять и не установить камеры видеонаблюдения, мы можем их потерять", - сказала Аманова.

Она отметила, что Минкультуры готово построить в Чолпон-Ате трехэтажный музей за 82 млн сомов, как только мэрия города передаст нынешнее здание ведомству.

Председатель комитета Бактыбек Сыдыков попросил замминистра сначала обратить внимание на состояние книг в библиотеке, находящейся в ведении министерства.

"Вы бы их хотя бы перевезли в Дом культуры или кинотеатр, прежде чем о других проблемах говорить", - отметил депутат.

Аманова ответила, что Дом культуры был передан ресторану "Барашек".

"В Доме культуры до 2017 года располагалась районная библиотека. Потом его передали "Барашку". Мы все книги вывезли на автовокзал и платим аренду. Мы просили местные органы власти найти нам здание, но они не помогли", - отметила замминистра.

Для того чтобы на этом же месте построить новое здание, необходимо старое здание передать министерству, добавила она.



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