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Алишер Эрбаев: Аида Тологонова назначена на должность главы ГИК незаконно

Депутат Алишер Эрбаев считает, что глава Государственной ипотечной компании Аида Тологонова назначена на должность незаконно.

Об этом он сказал сегодня, 28 июня, на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
 
 Член комитета поинтересовался, кто председатель правления ГИК по профессии и как она пришла на должность.

"Я финансист. Избрана советом директоров, их трое: Медер Казыбеков - председатель совета директоров, Жылдыз Бакашова, третья вакансия свободна. Их назначал ФУГИ", - ответила Тологонова.

Депутат спросил, принимали ли они участие в конкурсе на замещение должностей. Глава ГИК ответила, что у нее нет информации.

"По закону все должны проходить конкурсный отбор. Вы сами-то участвовали в конкурсе?" - поинтересовался он.

"Меня выдвинуло Министерство экономики. Конкурс не проходила", - сказала Тологонова.

Депутат заявил, что это нарушение закона.

 
URL: https://kaktus.media/462672

           

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