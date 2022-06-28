8 ошибок при использовании солнцезащитного крема

Солнцезащитным кремом необходимо пользоваться в течение всего года, но мы часто неправильно его используем, что сводит на нет его действие или снижает эффективность.

Солнце – это неотъемлемая часть нашей жизни. Оно обеспечивает человеческий организм витамином D, который укрепляет кости, регулирует биологические часы и поднимает настроение.

Солнце также является основной причиной преждевременного старения кожи, поэтому необходимо не просто использовать солнцезащитный крем, а правильного его использовать для получения желаемых результатов. Какие самые распространенные ошибки мы допускаем при использовании солнцезащитного крема?

1. Неправильный выбор степени защиты

Фототип кожи влияет на ее чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Оливковая или тёмная кожа меньше подвержены воздействию солнца и нуждаются в креме с SPF от 6 до 25, в то время как светлая или очень светлая кожа более чувствительна к солнцу и нуждается в SPF от 30 до 50. Если вы не знаете, какой солнцезащитный крем вам следует выбрать, то рекомендуем проконсультироваться с фармацевтом.

2. Замена солнцезащитного средства на дневной крем с SPF

Дневной крем или тональное средство с SPF не обеспечивают надлежащую защиту от солнца. Необходимо использовать солнцезащитный крем в любом случае. Новые средства обладают менее жирной текстурой и их легче наносить. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем после дневного крема или перед тональным средством, чтобы обеспечить достаточную защиту, не оставляя при этом жирного блеска на коже.

3. Использование солнцезащитного крема, который остался с прошлого лета

Некоторые люди продолжают использовать солнцезащитный крем, оставшийся у них с прошлого лета, чтобы сэкономить деньги или защитить окружающую среду, но это негативно сказывается на коже. Старый солнцезащитный крем менее эффективен. Он может усилить чувствительность кожи и вызвать аллергические реакции, а также спровоцировать ожоги, преждевременное старение и даже рак кожи.

4. Неравномерное нанесение солнцезащитного крема

Длительное пребывание на солнце приводит к ожогам, если мы забыли нанести солнцезащитный крем. Поэтому необходимо позаботиться о равномерном нанесении солнцезащитного крема на все открытые участки кожи.

5. Забываем обновлять солнцезащитный крем несколько раз в день

Эффект от солнцезащитного крема, даже если он водостойкий, не может длиться несколько часов. Если вы находитесь на пляже, то обновляйте его каждые час или два. Вы можете установить будильник на своем смартфоне, который напомнит вам, когда нужно повторно нанести солнцезащитный крем.

6. Оставляем бутылку с солнцезащитным кремом на солнце

Использование солнцезащитного крема на пляже может нарушить его свойства. Поэтому рекомендуется хранить солнцезащитный крем в сумке, помещенной в тень, чтобы сохранить его эффективность.

7. Считаем, что солнцезащитный крем обеспечивает абсолютную защиту

Солнцезащитный крем не обеспечивает абсолютную защиту от ультрафиолетовых лучей. Что добиться максимальной эффективности, необходимо избегать прямого воздействия солнца в его пиковые часы, то есть с 12:00 до 14:00, а также сидеть в тени со шляпой и солнцезащитными очками. Если у вас есть дети, то следует использовать солнцезащитный крем и одежду, которая отражает ультрафиолетовое излучение. Её, например, обычно носят серферы.

8. Верим в то, что облака защищают от ультрафиолетовых лучей

Облака никак не защищают от негативного воздействия солнца. Они блокируют солнечный свет, но не оказывают никакого влияния на действие ультрафиолетовых лучей. Поэтому необходимо использовать солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду.

Источник: Баракелде, gezitter.org