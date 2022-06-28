За неделю в Кыргызстане выявлено 18 тысяч 400 нарушений ПДД

За прошедшую неделю в Кыргызстане выявлено 18 тысяч 400 нарушений Правил дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

По его данным, в том числе оштрафованы за превышение скорости — 3 тысячи 574; езду без документов — 175; нарушение правил эксплуатации транспортного средства — 5 тысяч 564; пешеходы, проигнорировавшие ПДД, — 1 тысяча 235; автохулиганство — 3; переоборудование машин — 67; игнорирование дорожных знаков — 6 тысяч 720; тонировку — 13; езду в пьяном виде— 209;

На штрафстоянку поставлено 916 машин.



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