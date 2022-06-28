Как хочу, так и еду. На работу маршруток в Бишкеке жалуются горожане

Бишкекчане продолжают жаловаться на работу маршрутных такси.
Читатель интересуется, почему маршрутка № 204 ходит очень редко.
«Интервал более 25-30 минут», — сообщил он. Другой горожанин пожаловался, что водители маршрутки № 254 едут не по утвержденной схеме (по улице Киевской мимо «Каравана» и «Бишкек Парка»), а поворачивают направо на Тоголока Молдо.
«На возмущение пассажиров водители просто говорят быстрее выходить и все. Кто-то следит за их работой?» — спросил он.
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