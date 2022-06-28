Жестокое избиение в Караколе. Пострадавшая требует 1 миллион сомов

Айзат Усенбаева, пострадавшая от семейного насилия, намерена подать иск о возмещении морального вреда.

Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, заявление подготовят после получения заключения психолого-психиатрической экспертизы. Сумму иска определит суд. Сама Айзат Усенбаева намерена потребовать с мужа 1 миллион сомов в качестве ущерба.

Адвокат добавил, что Айзат Усенбаева вместе с детьми будет проживать в кризисным центре в Чолпон-Ате до 1 сентября.

«На нее продолжают давить родственники мужа, требуя, чтобы она отказалась от претензий и компенсации и написала встречное заявление. Звонит ей и супруг, который сейчас находится в камере, и тоже угрожает. Мы обратились в прокуратуру Иссык-Кульской области и к омбудсмену. Пока реакции не последовало», — сказал он.

14 мая в милицию города поступило сообщение из областной больницы о том, что с телесными травмами доставлена 38-летняя женщина с инвалидностью.

Следственно-оперативная группа установила, что травмы ей нанес муж. Подозреваемому инкриминируют преступления, предусмотренные статьями «Истязание» и «Семейное насилие» УК КР. Он водворен в СИЗО ОВД Каракола.



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