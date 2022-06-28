Заместителю председателя Налоговой службы Кыдыргычеву, говорят, не хватает опыта…

Тревога оказалась не напрасной.
В марте на должность заместителя председателя Налоговой службы был назначен 26-летний Исламбек Кыдыргычев. Он окончил высшее учебное заведение, только начал работать, но пережил молниеносный карьерный взлет, что удивило общественность. Тревога оказалась не напрасной. Поговаривают, что занимающий ключевую должность Кыдыргычев не справляется, среди коллектива возникло недовольство. Отмечается, что опыта ему не хватает и опирается он на «крышу» из верхушки. Кому нужно сюсюкаться с заблудшим мальчишкой, когда работа налоговой службы и так хромает? Невольно приходится улыбаться. Как такими темпами мы хотим развиваться?
Источник: газета «Азия news» №25 от 23.06.2022 / стр. 2, gezitter.org
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