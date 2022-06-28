3-летний мальчик в Алае попал в больницу с синяками на руках и ногах, с разбитой головой

Милиция расследует дело об избиении трехлетнего ребенка в Алайском районе.

Как сообщили в пресс-службе УВД Ошской области, 27 июня в 09:00 в районную больницу с травмами поступил ребенок из села Сары-Могол.

Данный факт был зарегистрирован в Журнале учета информации и начата проверка.

Установлено, что ребенок проживал у родственников - 40-летнего И.Н. и 33-летней Р.А. Его мама 22-летняя Р.Ж. - родная сестра Р.А. оставила 3-летнего ребенка Н. им 6 марта 2022 года и больше не выходила на связь.

Родственники периодически избивали ребенка, 24 июня тётя избила его и нанесла различные травмы. При этом отмечается, что они с мужем не отвозили ребенка в больницу.

В милиции сообщили, что супруги на новое место жительства переехали неделю назад и соседи, заметив, что с ребенком плохо обращаются, позвонили в соцслужбу. Прибывшие на место соцработники, осмотрев ребенка, обнаружили на его теле синяки, травмы на голове, ссадины. Ребенок был доставлен в больницу, после взят под защиту соцопеки.

В настоящее время устанавливаются документы ребенка. Назначена судмедэкспертиза, после которой будет дана юридическая оценка действиям родственников.

В свою очередь глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова обратилась к омбудсмену Атыр Абдрахматовой провести расследование и дать правовую оценку случившемуся.

«Нашим детям нужна реальная поддержка и защита со стороны государства, так как в каждой четвёртой семье есть оставленные родителями мигрантами или матерями-одиночками дети, которые из-за безденежья выехали из страны или дома на заработки. Если бы президент Кыргызстана подписал новую редакцию Кодекса о детях, как бы изменилась жизнь детей, если говорить конкретно про этого ребенка», - написала правозащитница.

Источник: Кабар