Работники «Манас Ордо» растратили больше 20 миллионов сомов на премии и тендеры

В общей сложности необоснованно израсходовали 20 миллионов 659 тысяч 300 сомов.

Внутренний аудит Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики проверил Кыргызский национальный комплекс «Манас Ордо» и выявил растрату более 20 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«С 2020 по 2021 год за счет средств республиканского бюджета и специального счета работникам учреждения необоснованно начислено и выплачено в качестве материальной помощи, премий, излишних отпускных, надбавок за вредность без протокола обследования рабочего места. Выявлены финансовые нарушения по тендерным закупкам, уплате за электроэнергию, нецелевого использования денежных средств, выделенного из резервного фонда президента и спонсорского взноса на приобретение автотранспорта для нужд комплекса», — говорится в сообщении.

В общей сложности необоснованно израсходовали 20 миллионов 659 тысяч 300 сомов.

Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Начато расследование.



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