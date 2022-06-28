Минюст намерен ликвидировать институт государственных нотариусов

Полномочия государственных нотариусов поэтапно будет передано частным.

Об этом заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Комитет рассматривает законопроект «О нотариате» в первом чтении.

По словам чиновника, в мировой практике нет разделения на государственного и частного нотариусов.

«Мы предлагаем приравнять права частного нотариуса к государственному, а также создать нотариальную палату для развития этой сферы. При ней будет действовать комиссия по этике», — пояснил он.

Частные нотариусы начали работу с 1998 года. За это время получено 825 лицензий, из них действует 357. По всей стране работают 90 государственных нотариусов.

«Нотариусы наделены правом на 23 действия, но частные из 23 могут осуществлять 18, то есть пять — в компетенции государственных нотариусов. Это создает монополию и ограничивает право выбора граждан. Поэтапно передавая все права частным нотариусам, мы намерены ликвидировать государственных», — сказал Орозбек Сыдыков.

Он отметил, что в прошлом году в бюджет от работы частных нотариусов поступило 124 миллиона сомов, от государственных — 80,6 миллиона сомов.



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