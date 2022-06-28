Зачем Казахстану инвестировать в кыргызскую ГЭС?

Итоги официального визита президента Казахстана в Кыргызскую Республику открывают новую инвестиционную главу в отношениях двух стран.

Одна из топовых новостей по итогам переговоров состоит в том, что Касым-Жомарт Токаев предложил проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Это крайне важная новость для Кыргызстана, поскольку способна решить в перспективе проблему энергодефицита республики, улучшит возможность водноэнергетического регулирования и укрепит потенциал сотрудничества в бассейне реки. А это для нашего региона тема номер один.

Чтобы понять значимость события, стоит напомнить, что инициатива возведения ГЭС обсуждалась еще с советских времен. Затем были попытки скооперироваться с Россией, но что-то пошло не так. Другими словами, проект долгое время находился в тумане неопределенности. И это понятно, поскольку "оседлать" трансграничные реки, можно лишь с одобрения соседей. А здесь как раз-таки не было понимания. С развалом СССР и распадом некогда единого водноэнергетического комплекса Центральной Азии в этой сфере накопилось немало противоречий и взаимных упреков.

В частности, первый президент Узбекистана Ислам Каримов выступал против строительства этого объекта, опасаясь того, что поливная вода может стать объектом шантажа и манипуляций со стороны Кыргызстана. То есть доверия не было. Как не было понимания и по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане. Страны, расположенные в низовьях, всегда очень настороженно относятся к попыткам зарегулировать стоки. Подобные проекты нередко становятся причиной напряженных отношений и даже воинствующей риторики. Многие западные партнеры именно в вопросах вододеления видели большой конфликтный потенциал в Центральной Азии, что только усугубляется "аварийным климатом", таянием ледников и нерациональным использованием воды.

Поэтому первое, что нужно было сделать для исправления ситуации, – создать атмосферу доверия, сформировать более тесные и взаимовыгодные отношения. Важный шаг на этом пути был сделан в 2019 году, когда после долгого перерыва лидеры государств Центральной Азии собрались наконец за одним столом на консультативную встречу. С этого времени региональный эволюционный процесс начал развиваться более интенсивно.

Намерение о сотрудничестве по проекту Камбаратинской ГЭС-1 – одно из многих зримых воплощений новой политики в регионе. Эту инициативу, заметим, поддержал и Узбекистан. Пришло понимание, что только совместными усилиями можно решить вопросы, накопившиеся в водноэнергетической системе. Партнеры понимают, что новые генерирующие мощности крайне важны для Кыргызстана. Ведь если до 2010-го в стране еще были резервы электроэнергии, то в последние годы наблюдается дефицит. С введением новой ГЭС республика получит дополнительные 1 тысячу 860 мегаватт, что позволит не только покрыть все имеющиеся потребности, но и заняться экспортом электроэнергии.

Казахстан и Узбекистан, в свою очередь, желают войти в проект, чтобы влиять на режим работы гидросооружений, от которых во многом зависит самочувствие сельского хозяйства этих республик. Так что взаимный интерес очевиден. Как очевидно и то, что без кооперации Центральной Азии, а шире и всего тюркского мира, без взаимодействия с соседями по ЕАЭС и ШОС, без снятия барьеров и развития инфраструктуры невозможно говорить о стабильном развитии.

Поэтому и уделяется такое внимание тюркскому вояжу Токаева, который сразу после визита в Турцию прибыл в Кыргызстан. И Камбаратинская ГЭС, конечно же, далеко не единственный вопрос в повестке дня.

Взаимодействие призвано укрепить деятельность Первого межрегионального форума, который планируется провести для укрепления не только приграничных контактов, но и более тесного сотрудничества с отдаленными регионами двух стран. Активизируется Кыргызско-Казахстанский деловой совет. В части вопроса по транзиту грузов и товаров через Казахстан, стороны договорились предпринять все усилия для недопущения заторов на границе.

"Мы поставили задачу перед правительствами по доведению уровня взаимной торговли до 2 млрд долларов", – отметил, подводя итоги переговоров, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Всего по итогам визита было подписано 13 документов, призванных активизировать межрегиональное сотрудничество, отношения в сфере сельского хозяйства, образования, инфраструктурного развития, по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, взаимодействия в области ЧС, включая тушение природных пожаров на приграничных территориях и партнерство в области авиационного поиска и спасания.

Более тесные отношения позволят, если говорить образно, "тушить пожары" и в геополитическом контексте. Новый виток глобального противостояния не несет ничего хорошего Центральной Азии. Лавируя между интересами крупных держав республики региона стараются сохранить баланс интересов, укрепить консолидацию. Поэтому и вопросы вододеления выходят на первый план. Очень важно, чтобы предстоящий продовольственный кризис планеты (а к этому все идет) не ударил по экономикам наших стран, а в идеале и вовсе открыл окно возможностей. И это вполне реально.

У республик Центральной Азии есть общность стратегических интересов, имеется значительный человеческий, природный и промышленный потенциал. В регионе проживает более 60 млн человек, а общая территория составляет около 4 млн квадратных километров – почти столько же, сколько занимают все страны Евросоюза.

В конце концов, наши государства объединяет историческая близость культуры, языка, а также религия, традиции и родственные связи. Все это позволяет говорить о том, что создание региональной идентичности, общего экономического и социокультурного ландшафта, – это вполне реальный проект.

Источник - forbes.kz