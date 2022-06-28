Теперь ККМ будут пользоваться предприниматели, чей оборот превышает 16 млн сомов

Порог оборота предприятий для применения ККМ будет увеличен в два раза — с 8 млн сомов до 16 млн сомов.

Порог оборота предприятий для применения ККМ будет увеличен в два раза — с 8 млн сомов до 16 млн сомов. Об этом 27 июня сообщил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев в ходе эфира «Биринчи радио».

По его словам, предприятия будут платить налог в 2% от оборота только после того, как их оборот превысит 16 млн сомов.

«ККМ не создаст никаких трудностей для малого и среднего бизнеса, так как небольшие магазины, торговцы на базаре, парикмахерские и другие представители малого и среднего бизнеса все равно не смогут превысить порог в 16 млн сомов. Наоборот, это для них облегчение. Только крупные магазины и предприятия будут платить налоги», - сказал Амангельдиев.

Также как сказал министр, отчет ККМ требуется только на акцизные товары.

«Одна из основных целей - выявить обороты крупных предприятий и заводов по производству водки и бутилированной воды. Использование ККМ поможет нам сравнить число произведенных и проданных акцизных товаров, эти цифры должны совпадать», - сказал он.

Источник: Баракелде, gezitter.org