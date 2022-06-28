Народные вести: «Почему у нас не отменяют ПЦР-тест?»

В соседних странах месяц назад отменили ПЦР-тесты.

В наш портал обратился житель Ошской области. Он поинтересовался, почему требуется ПЦР-тест при вылете в соседние страны.

«В соседних странах месяц назад отменили ПЦР-тесты. Только в нашей стране требуют ПЦР-тест. Мой младший брат вылетел по направлению Ош-Москва. В аэропорту Оша попросили показать ПЦР-тест, но не в Москве. Почему у нас до сих пор не отменили? Мы бы попросили у президента Садыра Нургожоевича и председателя кабмина решить этот вопрос», - говорит читатель.

Напомним, с 1 мая 2022 года не нужно предъявлять ПЦР-тест при въезде в Кыргызстан. Также не требуется ПЦР-тест или анализ антигена, если кыргызстанцы отправляются в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Россию, Грузию, Турцию, Кипр.

Источник: Super.kg, gezitter.org