Как защитить себя от жары, от которой плавятся мозги?

МЧС распространил штормовое предупреждение об ожидаемой аномальной жаре 26-30 июня и дал рекомендации для населения в условиях жары.

Длительный период жары может стать опасным для многих людей, напоминает МЧС.

Чтобы защитить себя и свою семью до, в период и после аномальной жары, нужно следовать следующим правилам:

До наступления аномальной жары:

• Четко следите за прогнозом погоды и заранее планируйте свои дела во избежание пагубных последствий аномальной жары;

• Запаситесь продуктами и питьевой водой;

• Убедитесь в наличии прописанных Вашим врачом лекарственных препаратов на период аномальной жары.

В период аномальной жары:

• Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток;

• Употребляйте как можно больше прохладных, но не очень холодных жидкостей, не менее 1,5–2,5 литра (вода, квас, фруктовые соки и т.д.) – это лучший способ предотвратить обезвоживание;

• Не употребляйте алкоголь и/или кофе, они приводят к обезвоживанию организма;

• Принимайте прохладный душ или ванну;

• Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей (предпочтительно из хлопковых и льняных тканей);

• проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами);

• Избегайте интенсивной физической нагрузки;

• Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки, и старайтесь оставаться в тени;

• Днем закрывайте окна, особенно если окна выходят на солнечную сторону.

• Открывайте окна на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении;

• Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах.

После аномальной жары:

• Откройте окна и проветрите комнаты;

• Проверьте уязвимых членов семьи, друзей, соседей кому может понадобиться помощь;

• Продолжайте соблюдать водно-солевой баланс организма, употребляя достаточное количество жидкости.

Кроме того, как отметили в МЧС, в жаркую погоду повышается риск отравления пищевыми продуктами.

Меры профилактики острых кишечных инфекций:

• Мойте руки с мылом, вернувшись домой из общественных мест и перед употреблением пищи;

• Тщательно мойте фрукты/ягоды перед употреблением;

• Храните молочную, кисломолочную продукцию и готовую пищу в холодильнике;

• Обращайте внимание на свежесть продуктов и их срок годности перед покупкой;

• Проведите беседу с детьми о риске заболевания кишечными инфекциями при употреблении не питьевой воды (вода из арыков, в городских фонтанах, бассейнах).

Первая помощь

Обезвоживание

Признаки и симптомы обезвоживания:

• Жажда, сухость во рту

• Головокружение

• Слабость

• Головная бол

• Обильный пот

Первая помощь при обезвоживании:

• Немедленно переместите пострадавшего в прохладное помещение или в тень и предоставьте полный покой

• Дайте выпить воды или фруктового сока

• При мышечных спазмах, которые чаще проявляются в ногах, руках и в области живота следует, аккуратно, проделать упражнения для растяжки мышц, в которых проявляются спазмы. Дайте выпить раствор для нормализации минерального обмена, содержащий электролиты (Регидрон)

Тепловой удар

Признаки симптомы теплового удара:

• Сильная жажда, сухие губы

• Горячая, сухая и покрасневшая кожа

• Сильная головная боль

• Изменчивое состояние сознания вплоть до полной его потери

Первая помощь при тепловом ударе:

• Немедленно переместить пострадавшего в прохладное помещение или в тень и срочно начать охлаждать тело, приложив холодные компрессы в область подмышек, в паховую область и шею

• А также, принять другие возможные меры для интенсивного охлаждения тела, например, с помощью смачивания одежды пострадавшего и путем обдувания (полотенцем) и так до тех пор, пока пострадавшему не станет лучше. Далее предоставить питье (вода, фруктовые соки)

• Если потерял(а) сознание, переложить в боковое положение и вызвать 103, и следить за дыханием.

Источник: Super.kg, gezitter.org