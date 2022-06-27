Как защитить себя от жары, от которой плавятся мозги?

МЧС распространил штормовое предупреждение об ожидаемой аномальной жаре 26-30 июня и дал рекомендации для населения в условиях жары.
Длительный период жары может стать опасным для многих людей, напоминает МЧС.
Чтобы защитить себя и свою семью до, в период и после аномальной жары, нужно следовать следующим правилам:
До наступления аномальной жары:
• Четко следите за прогнозом погоды и заранее планируйте свои дела во избежание пагубных последствий аномальной жары;
• Запаситесь продуктами и питьевой водой;
• Убедитесь в наличии прописанных Вашим врачом лекарственных препаратов на период аномальной жары.
В период аномальной жары:
• Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток;
• Употребляйте как можно больше прохладных, но не очень холодных жидкостей, не менее 1,5–2,5 литра (вода, квас, фруктовые соки и т.д.) – это лучший способ предотвратить обезвоживание;
• Не употребляйте алкоголь и/или кофе, они приводят к обезвоживанию организма;
• Принимайте прохладный душ или ванну;
• Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей (предпочтительно из хлопковых и льняных тканей);
• проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами);
• Избегайте интенсивной физической нагрузки;
• Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки, и старайтесь оставаться в тени;
• Днем закрывайте окна, особенно если окна выходят на солнечную сторону.
• Открывайте окна на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении;
• Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах.
После аномальной жары:
• Откройте окна и проветрите комнаты;
• Проверьте уязвимых членов семьи, друзей, соседей кому может понадобиться помощь;
• Продолжайте соблюдать водно-солевой баланс организма, употребляя достаточное количество жидкости.
Кроме того, как отметили в МЧС, в жаркую погоду повышается риск отравления пищевыми продуктами.
Меры профилактики острых кишечных инфекций:
• Мойте руки с мылом, вернувшись домой из общественных мест и перед употреблением пищи;
• Тщательно мойте фрукты/ягоды перед употреблением;
• Храните молочную, кисломолочную продукцию и готовую пищу в холодильнике;
• Обращайте внимание на свежесть продуктов и их срок годности перед покупкой;
• Проведите беседу с детьми о риске заболевания кишечными инфекциями при употреблении не питьевой воды (вода из арыков, в городских фонтанах, бассейнах).
Первая помощь
Обезвоживание
Признаки и симптомы обезвоживания:
• Жажда, сухость во рту
• Головокружение
• Слабость
• Головная бол
• Обильный пот
Первая помощь при обезвоживании:
• Немедленно переместите пострадавшего в прохладное помещение или в тень и предоставьте полный покой
• Дайте выпить воды или фруктового сока
• При мышечных спазмах, которые чаще проявляются в ногах, руках и в области живота следует, аккуратно, проделать упражнения для растяжки мышц, в которых проявляются спазмы. Дайте выпить раствор для нормализации минерального обмена, содержащий электролиты (Регидрон)
Тепловой удар
Признаки симптомы теплового удара:
• Сильная жажда, сухие губы
• Горячая, сухая и покрасневшая кожа
• Сильная головная боль
• Изменчивое состояние сознания вплоть до полной его потери
Первая помощь при тепловом ударе:
• Немедленно переместить пострадавшего в прохладное помещение или в тень и срочно начать охлаждать тело, приложив холодные компрессы в область подмышек, в паховую область и шею
• А также, принять другие возможные меры для интенсивного охлаждения тела, например, с помощью смачивания одежды пострадавшего и путем обдувания (полотенцем) и так до тех пор, пока пострадавшему не станет лучше. Далее предоставить питье (вода, фруктовые соки)
• Если потерял(а) сознание, переложить в боковое положение и вызвать 103, и следить за дыханием.
Источник: Super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!