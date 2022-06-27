«Кыргызстан – страна бедная, но народ богат». Жители Узбекистана восхищаются жизнью кыргызов

В социальных сетях распространились отзывы жителей Узбекистана о кыргызах.

В социальных сетях распространились отзывы жителей Узбекистана о кыргызах. Можно увидеть, как жители соседней страны пишут: «Жизнь в Кыргызстане отличная, кыргызский народ богат». Пользователь Твиттера написал: «В апреле-мае в Узбекистане побывали 141 тысяча туристов из Кыргызстана. Не работать или с иной целью, а именно отдохнуть. Значит, условия жизни у них лучше, чем у нас». Под его постом было много комментариев, в основном пишут о том, что Кыргызстан беден, но народ богат и образован.

Источник: serep.kg, gezitter.org