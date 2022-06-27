В одном из маршрутных такси Бишкека молодая девушка потеряла сознание

Сегодня в маршрутном такси №203 в Бишкеке девушка потеряла сознание.

Об этом пишет пользователь социальных сетей.

Он отметил, что девушке помогли другие пассажиры. Также он выразил недовольство тем, что «Скорая помощь» приехала поздно, а также условиями в маршрутных такси.

«Никаких нервов не хватит, чтобы дождаться «скорой помощи» в Кыргызстане. Увезли девушку. Люки в маршрутках очень маленькие, окна не открываются. В жару, от которой плавятся мозги, они забивают салон, словно везут картошку.

Короче говоря, во всех сферах есть проблемы. Нет ни одного человека, который бы навел порядок. Почему окна в маршрутках не открываются? Сколько еще человек должны упасть, потеряв сознание? Или обязательно кто-то должен умереть?» - пишет он.

Источник: Super.kg, gezitter.org