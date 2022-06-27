Депутат: Действительно нуждающиеся не могут получить пособие

Обеспеченные люди или люди со связями получают пособия, таких фактов много.

Об этом 27 июня депутат Айбек Маткеримов сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

«Когда езжу село, я узнаю, кто получает пособия. Выдача пособий превратилась в коррупцию. Не подготовят соответствующие документы, пока не отдашь им двухмесячную выплату. Люди невольно отдают деньги, чтобы попасть в список получателей пособия. Обеспеченные люди или люди со связями получают пособия», - сказал депутат.

По его словам, доверие народа иссякает из-за нечистых на руку чиновников.

Министр труда и социального обеспечения Кудайберген Базарбаев признал, что действительно пособия получают обеспеченные люди и идет работа в отношении таких граждан.

Источник: Nazar News.kg, gezitter.org