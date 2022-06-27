Пускай министр сельского хозяйства сложит полномочия, - депутат

По его словам, министр Аскарбек Жаныбеков не выполняет обязанности на должном уровне.

27 июня на заседании Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Алишер Козуев выразил недовольство работой министр сельского хозяйства.

По его словам, министр Аскарбек Жаныбеков не выполняет обязанности на должном уровне.

«Жалоб много, но руководителя нет. Нет Аскарбека Сапарбековича. На протяжении 15 дней не можем получить ответ. Отговорок у вас хоть отбавляй. У наших министров неизлечимая болезнь. У них есть такая отговорка – заболел. Если болеет – пускай сложит с себя полномочия и лечится. Пускай работают не болеющие, опрятные, активные, достойные люди. Любой министр чуть что начинает болеть. Это я к тому, что на местах поступает много жалоб. Но никто не несет ответственность», - сказал Козуев.

Чуть ранее замминистра сельского хозяйства Нурлан Шерипов говорил, что Аскарбек Жаныбеков не сможет присутствовать на заседании по состоянию здоровья.

Источник: Баракелде, gezitter.org