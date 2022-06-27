ГКНБ: По факту вымогательства 1500 долларов США с поличным задержан лжесотрудник АКС ГКНБ КР

Бишкек, "Саясат. kg". Задержан лжесотрудник АКС ГКНБ КР И.Ы.А.
24 июня 2022 года в ходе ОРМ в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по ст.343, ч.1 («Вымогательство взятки») УК КР, сотрудниками ГКНБ КР с поличным при получении взятки в сумме 14000 (четырнадцать тысяч) сомов из вымогаемых 1500 долларов США, задержан лжесотрудник АКС ГКНБ КР И.Ы.А.
В ходе личного обыска было обнаружено служебное удостоверение Антикоррупицонной службы ГКНБ Кыргызской Республики за №000479, выданное на имя гражданина КР С.Н.К.
Так, 24 июня 2022 года в ГКНБ КР с заявлением обратились граждане КР А.Т., имам мечети «Жума» с.Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области и главный имам Атабековского айылного аймака Сузакского района М.И. с просьбой принять меры в отношении сотрудника ГКНБ КР, который 24 июня 2022 года в ходе разговора показав служебное удостоверение, представился сотрудником ГКНБ КР и под предлогом оказания помощи его больной дочери стал требовать у А.Т. и М.И. средства в размере 1500 долларов США.
На сегодня И.Ы.А в порядке ст.96 УПК КР был задержан и водворен в СИЗО СИН при МЮ КР г.Ош.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!