В Ташкенте вновь открываются ковид-поликлиники

В городе Ташкента возобновляют работу специальные поликлиники для пациентов с COVID-19, сообщили в субботу в пресс-службе Минздрава РУз.
Глава администрации столицы Джахонгир Артыкходжаев в пятницу принял решение о возобновлении работы по одной специальной поликлинике во всех 12 районах города Ташкента для оказания медицинской помощи жителям с подозрением на коронавирус, а также пациентам с подтверждённым COVID-19.
Впервые такие поликлиники в Ташкенте появились в июле 2021 года. Они работали в круглосуточном режиме. За каждой поликлиникой были закреплены по три медицинских бригады, в составе которых — по два врача и два медработника среднего звена. В сообщении говорится, что медучреждения будут работать в таком же порядке, как и в прошлом году.
Начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Баходир Юсупалиев 23 июня сообщил, что в Узбекистане выявлен субвариант омикрон-штамма коронавируса — Stealth-Omicron BA.2, считающийся одним из самых заразных его вариантов.
По его словам, за последнюю неделю отмечается незначительное увеличение динамики заболевания COVID-19. В частности, 17 июня было зарегистрировано 90 случаев коронавируса, 20 июня — 87, 22 июня — 98, 23 июня – 94, 24 июня – 119.
Глава СЭС подчеркнул важность ускорения вакцинации и ревакцинации.
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