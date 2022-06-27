Задержан водитель, который перевернулся на грузовике и насмерть придавил 6 человек в Оше 

Милиция задержала подозреваемого в совершении ДТП, унесшего жизни 6 человек, из которых 4 - дети.
Как сообщает пресс-служба УВД Ошской области, водитель грузовика пояснил, что когда он ехал по улице Касымбекова на границе села Жаны Кыштак и Оша, ему навстречу выехало пассажирское маршрутное такси. По его словам, в результате он пытался избежать столкновения, но не справился с управлением и грузовик с 28 тоннами угля упал на бок и придавил пешеходов на обочине дороги.
В результате погибли следующие граждане:
- девушка 1993 года рождения А. У. Р.,
- ее дети 2018 года рождения М. Т. А. и 2021 года рождения М.М.А.,
- 24-летняя беременная девушка Н. О. Ж.,
- ее дочери 10-летняя Н. Р. А., 11-летняя О. Г. Х.
В ходе проверки водителя грузовика в наркологии выяснилось, что он был трезв.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье 312 ч. 3 УК КР.
Подозреваемый 25-летний водитель грузовика Т. уулу Б. был задержан и водворен в ИВС, расследование продолжается.
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