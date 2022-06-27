В Кыргызстане созданы все условия для развития возобновляемых источников энергии – Минэнерго

Об этом подробнее рассказали в пресс-службе Министерства энергетики КР.

Министр энергетики Кыргызской Республики Доскул Бекмурзаев принял участие на Втором совещании министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в городе Ташкент, Республики Узбекистан. Об этом подробнее рассказали в пресс-службе Министерства энергетики КР.

Бекмурзаев подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии является одним из стратегически важных направлений развития электроэнергетической отрасли Кыргызской Республики, как перспективный источник покрытия внутренней потребности национальной экономики в энергетических мощностях.

«Кыргызская Республика обладает огромным водно-энергетическим потенциалом и потенциалом возобновляемых источников энергии, в стране имеются широкие перспективы по вводу новых генерирующих мощностей, в первую очередь строительство Камбаратинской ГЭС-1, имеющего стратегический характер», – сказал министр и отметил, что за счет возобновляемых гидроресурсов крупными ГЭС в Кыргызстане вырабатывается свыше 90 % электрической энергии.



Бишкек24